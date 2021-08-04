В стране и мире В Москве при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 8 человек Кира Карон На юге столицы восемь человек пострадали в результате крупного ДТП. © Видео: Срочно Youtube, Youtube © Фото: Срочно Youtube, Youtube Читайте нас на: В Москве на юге столицы произошла крупная авария. Об этом сообщили в МЧС. «ДТП рейсового автобуса и грузового автомобиля. Авария произошла на Боровском шоссе. По предварительной информации, восемь человек пострадали. Возгорания топлива нет. Зажатых людей также нет», - сообщили в МЧС. В настоящее время выясняются все подробности инцидента. На месте происшествия работает полиция и скорая медицинская помощь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика