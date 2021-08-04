В Москве при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 8 человек
На юге столицы восемь человек пострадали в результате крупного ДТП.
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В Москве на юге столицы произошла крупная авария. Об этом сообщили в МЧС.
«ДТП рейсового автобуса и грузового автомобиля. Авария произошла на Боровском шоссе. По предварительной информации, восемь человек пострадали. Возгорания топлива нет. Зажатых людей также нет», - сообщили в МЧС.
В настоящее время выясняются все подробности инцидента. На месте происшествия работает полиция и скорая медицинская помощь.