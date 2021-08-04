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Минобороны сообщило о ликвидации природного пожара в Оренбуржье

Алексей Курильченко
19:16 04.08.2021
Самолеты Минобороны ликвидировали пожар в Оренбургской области, сбросив более 500 тонн воды.
Минобороны сообщило о ликвидации природного пожара в Оренбуржье
© Фото: Минобороны РФ
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За три дня самолеты Ил-76 Министерства обороны России сбросили на очаги лесного пожара в Оренбургской области около 588 тонн воды. Это позволило ликвидировать возгорание. Всего было выполнено 14 вылетов.

«4 августа самолеты Ил-76 Минобороны России выполнили три вылета и сбросили более 125 тонн воды, ликвидировав природный пожар вблизи города Оренбург», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Решение направить самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации для помощи в тушении принял министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с места тушения лесного пожара. На момент публикации видео на очаг пожара было сброшено около 210 тонн воды.

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