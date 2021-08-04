Минобороны сообщило о ликвидации природного пожара в Оренбуржье

За три дня самолеты Ил-76 Министерства обороны России сбросили на очаги лесного пожара в Оренбургской области около 588 тонн воды. Это позволило ликвидировать возгорание. Всего было выполнено 14 вылетов.

«4 августа самолеты Ил-76 Минобороны России выполнили три вылета и сбросили более 125 тонн воды, ликвидировав природный пожар вблизи города Оренбург», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Решение направить самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации для помощи в тушении принял министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с места тушения лесного пожара. На момент публикации видео на очаг пожара было сброшено около 210 тонн воды.