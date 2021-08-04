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Два военных Ил-76 за сутки сбросили около 210 тонн воды для борьбы с пожаром вблизи Оренбурга: видео

Кира Карон
06:32 04.08.2021
В Оренбуржье за стуки два самолета Ил-76 Минобороны России сбросили около 210 тонн воды.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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За сутки два самолета Ил-76 Минобороны России выполнили пять вылетов, сбросив около 210 тонн воды для тушения природного пожара вблизи города Оренбург.

Всего за два дня было выполнено десять самолетовылетов, на очаги пожара в заданном районе самолетами ВТА сброшено более 460 тонн воды.

Накануне по решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожаров в Оренбургской области выделены самолеты военно-транспортной авиации (ВТА).

Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара в Оренбургской области, оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), емкостью 42 тонны, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

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