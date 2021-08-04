Момент въезда машины в рынок в Калининграде попал на видео

Камера видеонаблюдения запечатлела момент ДТП в Калининграде, в котором автомобиль протаранил придорожный рынок. Видео было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что темная машина на огромной скорости проносится сквозь перекресток и по касательной сталкивается со стеной магазина, снося с нее баннер. В этот момент водитель белого автомобиля, совершавший поворот, едва успевает затормозить перед неуправляемой машиной.

Ранее в соцсетях появилась информация, что водитель попавшего в ДТП автомобиля был пьян. На место прибыли несколько карет скорой помощи.