Момент въезда машины в рынок в Калининграде попал на видео
В объектив камеры видеонаблюдения попал момент столкновения автомобиля со стеной магазина в Калининграде.
© Видео: ВКонтакте, Подслушано в Калининграде (ПВК) © Фото: Вконтакте, Подслушано в Калининграде (ПВК)
Камера видеонаблюдения запечатлела момент ДТП в Калининграде, в котором автомобиль протаранил придорожный рынок. Видео было опубликовано в соцсетях.
На кадрах видно, что темная машина на огромной скорости проносится сквозь перекресток и по касательной сталкивается со стеной магазина, снося с нее баннер. В этот момент водитель белого автомобиля, совершавший поворот, едва успевает затормозить перед неуправляемой машиной.
Ранее в соцсетях появилась информация, что водитель попавшего в ДТП автомобиля был пьян. На место прибыли несколько карет скорой помощи.