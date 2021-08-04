В Калининграде автомобиль на скорости протаранил придорожные магазины
Водитель на огромной скорости въехал в мини-рынок в Калининграде.
© Видео: Вконтакте, Калининград ДТП ЧП © Фото: Kos Kostomarov, ВКонтакте
На одном из перекрестков Калининграда автомобиль на огромной скорости въехал в придорожные магазины. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. Судя по описанию видео, водитель был пьян.
«Въехал в мини-рынок. Пьяного посадили в служебку», - говорится в описании ролика.
На данный момент о пострадавших в результате столкновения не сообщается, однако на видео запечатлены несколько машин скорой помощи.
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