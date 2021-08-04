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Самый трудный день: как проходят соревнования военных альпинистов на Эльбрусе

Тимур Шерзад
Виталий Никулин
18:38 04.08.2021
Военнослужащие высокогорных подразделений с момента старта в эту точку добрались всего лишь за полтора часа. Выполнили подъем в 1,5 тысячи метров. Для сравнения - дорога сюда на канатном подъемнике составляет 30 минут.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Перепады высот, коварные ледники, звезды, до которых дотянуться рукой, - всеармейский этап «Эльбрусского кольца» полон романтики и красоты только на словах. На деле - это испытание на пределе возможностей. Но наши силовые горные подразделения с блеском завершили борьбу за право представить Россию уже на международном этапе. Виталий Никулин передает с высоты 5 642 метра над уровнем моря.

Свой 30-й день рождения командир команды ВДВ Григорий Иванов отмечает на старте. Третий этап «Эльбрусского кольца». 2 августа. В голубых глазах «голубого берета» сосредоточенность и тревога. Впереди восхождение на пик Европы - Эльбрус. За два дня нужно пройти 30 километров. Вверх. На высоту 5 642.

«Третий этап - самый трудоемкий с точки зрения высотной составляющей. Они сейчас стартуют - лето, жарко. А будут финишировать уже в снегу, где холодно. То есть это такое испытание на мужество, умение переносить тяжести. Комплекс моментов, который надо пережить», - отметил Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма России, заместитель главного судьи конкурса «Эльбрусское кольцо».

Команды провожают живописные виды поляны Азау. Но с каждым метром виды становятся суровее, климат - жестче. Станция «Мир» встречает команды дождем с градом. Военнослужащие высокогорных подразделений с момента старта в эту точку добрались всего лишь за полтора часа. Выполнили подъем в 1,5 тысячи метров. Для сравнения - дорога сюда на канатном подъемнике составляет 30 минут.

Для сравнения - на стандартный штурм Эльбруса для туристов закладывается до 11 дней. Военные альпинисты уже через два с половиной часа у его подножия. Высота - 4 100 метров. Финиш первого дня восхождения.

«Главное - дошли. Время хорошее. ВДВ - лучшие. Горжусь ребятами всеми», - прокомментировал Григорий Иванов, командир команды ВДВ. 

И вот последний рывок. С каждым шагом все тяжелее. Но команды одна за одной восходят на вершину. Сигнальная ракета оповещает: вершина покорена. Последняя и самая высотная спецзадача «Эльбрусского кольца» выполнена. Первые в общем зачете - десантники. Меньше чем через три недели они выйдут на тот же горный маршрут. Впереди международный этап АрМИ.

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