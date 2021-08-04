Жертвы несправедливой войны: почему украинские ветераны становятся террористами и преступниками

Мужчина с гранатой в руке стоит в дверях здания кабинета министров Украины. Постоянно повторяет, что взрывное устройство у него в руке - боевое. Чека уже выдернута - осталось только разжать ладонь. Внутри помещения крик о том, что здание захвачено, разносится по всему холлу. Охранники будто оцепенели.

Им действительно страшно: РГО, о которой говорил мужчина, - это оборонительная противопехотная граната, радиус поражения - 50 метров. В замкнутом помещении могут быть десятки жертв. Становится известна личность преступника. А также с чьих складов украдена граната. Это Виктор Прохнич, сапер запрещенного в России нацбатальона «Айдар». Ему 44 года. Он участник Майдана и боевых действий в Донбассе. На передовой получил контузию. Стал инвалидом. На место прибывает сослуживец Прохнича - уговаривать друга сдаться.

Вскоре Прохнича выводят, руки за спиной, в наручниках. Он сдался полиции и даже попросил прощения.

«Национальная полиция заканчивает специальную операцию по обезвреживанию гражданина, который сейчас выступает как подозреваемый, прокуратура принимает решение. Ситуация нестандартная, потому что это был участник АТО, который прошел жернова боевых действий, который был дважды ранен, в том числе имеет черепно-мозговую травму и совершил это преступление, потому что у него так сложились обстоятельства жизни», - заявил руководитель нацполиции Украины Игорь Клименко.

Даже в полиции признают, что Виктор Прохнич угрожал взорвать правительственное здание, потому что был доведен до отчаяния. Очень похоже на еще один теракт в Киеве в сентябре 2019 года. Алексей Белько - бывший военнослужащий ВСУ, еще один участник боевых действий в Донбассе - захватил мост Метро в Киеве, угрожал его подорвать. Единственное из известных требований - поговорить со своей девушкой.

«Это люди, которые получили тяжелейшую травму, они к этой травме не были готовы, потому что они не профессиональные военные. Этих людей очень много. Надо еще сказать, что люди же растут, та молодежь, которая была зеленая в 2014 году, она уже не зеленая молодежь, это молодежь, у которой вывернуты мозги, и они вывернуты в системе болезни. Люди больные, и там клиника, однозначно», - считает военный психолог Алексей Захаров.

Централизованной системы реабилитации для тех, кто вернулся с фронта, на Украине не существует. Те, чью психику сломала война против собственного же народа, в мирной жизни оказались не нужны. Два-три самоубийства в неделю - все ветераны. А многие идут туда, где их навыкам найдут применение, - в криминальных сводках все чаще фигурируют фамилии бывших бойцов АТО. Они и на фронте отличаются, говорят в ДНР.

«Надо понимать, что это люди, которые практически ежедневно совершают военные преступления в виде обстрелов гражданского населения. Это либо люди, которые в достаточной степени любят деньги или со дна общества за военную зарплату пытаются наладить свою жизнь. Им просто все равно. Либо это люди, идеология которых подобное оправдывает. Известна стала фраза украинских военных: "Стреляй в них по полной, у нас там родственников нет"», - сообщил военный корреспондент Дмитрий Астрахань.

Сейчас на Украине 407 тысяч человек имеют статус ветерана боевых действий в Донбассе. И чем больше демобилизуется военнослужащих, тем больше этих людей оказывается в мирной жизни. Людей, которые ничего не умеют, кроме как воевать.

«Их используют, да. Десятки тысяч этих людей могут быть использованы по всей стране, в том числе не для силового захвата власти, но для того, чтобы обеспечить этот захват, где-то там, как бы на периферии, подстраховать. Ветераны АТО - у них немножечко планка опущена. У обычных людей есть какие-то тормоза, социальные препятствия, которые мешают таким резким движениям», - отметил политолог Александр Семченко.

Эксперты утверждают, что посттравматический синдром у военных почти не встречается, если общество считает войну справедливой. Так было после Великой Отечественной. Но, судя по количеству отставников, которые сегодня не могут вернуться к мирной жизни, а вместо этого с оружием в руках захватывают правительственные здания, нетрудно понять, как на Украине относятся к войне в Донбассе.