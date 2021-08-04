Опубликованы кадры задержания готовившего взрыв в здании правительства в Киеве

Мужчину, угрожающего взорвать гранатой киевский кабмин, задержали. Видео задержания опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как спецназ вывел мужчину из здания в наручниках.

Захвативший здание кабинета министров Украины ранее воевал в Донбассе, был сапером в батальоне «Айдар» и получил контузию, об этом пишет интернет-издание «Страна.ua».

Напомним, что утром 4 августа мужчина вошел в здание, держа в руке гранату с выдернутой, по его словам, чекой. Конкретных требований он никому не предъявлял, просто громко и нецензурно выражал свое недовольство. В итоге мужчину задержали. Правоохранители сообщили, что намерены возбудить как минимум четыре уголовных дела, в том числе по статье «Захват заложников».