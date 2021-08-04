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На место серьезного ДТП на Боровском шоссе прибыл спасательный вертолет

Валентина Пескова
14:40 04.08.2021
В крупной аварии при столкновении рейсового автобуса и грузового автомобиля предварительно пострадали восемь человек.
© Видео: Денис Смирнов, YouTube © Фото: Денис Смирнов, YouTube
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На Боровском шоссе на юге Москвы, где произошла серьезная авария между рейсовым автобусом и грузовиком КамАЗ, приземлился медицинский вертолет спасательной службы.

Как видно из видео с места происшествия, медикам удалось приземлиться на шоссе в нескольких десятках метров от места ДТП. В самом месте аварии сосредоточены многочисленные кареты бригад скорой помощи. Движущиеся мимо них автомобили объезжают образовавшееся препятствие по крайней правой полосе, для этого дорога специально частично перекрыта.

По последним данным, при аварии пострадали не менее 10 человек. Состояние одного из них, как передает НТВ, крайне тяжелое. Этому мужчине потребовалась эвакуация на спасательном вертолете. Среди пострадавших также есть беременная женщина.

Водитель автобуса, ехавшего из Внуково в Саларьево, по какой-то причине допустивший столкновение с большегрузом, имеет 30-летний стаж вождения.

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