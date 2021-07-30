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Глава ВОЗ предупредил о риске появления особо заразных форм COVID-19

Ян Брацкий
18:12 30.07.2021
По словам гендиректора ВОЗ, особо заразный дельта-вариант коронавирусной инфекции распространился уже в 132 странах.
Глава ВОЗ предупредил о риске появления особо заразных форм COVID-19
© Фото: Wikimedia
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Коронавирус продолжает мутировать, поэтому в будущем человечеству угрожают его более заразные варианты. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Сегодня к числу потенциально опасных относятся четыре штамма - «альфа», «бета», «гамма» и «дельта», отметил он.

«ВОЗ предупреждала, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, видоизменялся с момента первых сообщений о нем, и он продолжает меняться. Таким образом, возникли четыре варианта, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться еще больше, пока вирус продолжает распространяться», - приводит ТАСС слова Гебрейесуса.

Крайне заразный дельта-вариант вируса, по словам гендиректора, обнаружен в пяти из шести регионов ВОЗ. Уже сейчас штамм зафиксирован в 132 странах, добавил Гебрейесус.

Изменчивость коронавируса ранее отметила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом инкубационный срок при штамме «дельта» немного сократился, добавила она. Попова также отметила, что для предотвращения дальнейших мутаций вируса необходимо привить максимально возможное количество граждан, сократить контакты, использовать маски и перчатки.

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