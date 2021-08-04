Путин поздравил российских синхронисток с победой на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с победой на Олимпийских играх - 2021 в Токио. Глава государства подчеркнул, что спортсменки показали блестящее выступление.

«Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием», - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Президент также упомянул, что именно такой высокий уровень подготовки лишь снова подтверждает безоговорочное лидерство отечественной школы синхронного плавания.

Ранее стало известно, что Ромашина и Колесниченко завоевали очередную золотую медаль, которая стала 14-й по счету у российской команды. В сумме за техническую и произвольную части синхронистки набрали 195,9079 балла.