В Сызрани поймали сома больше человеческого роста

Сызранские рыбаки поймали в Волге гигантского сома - его длина составляет 2,5 метра. Вес улова составил 80 килограммов.

«Цифра 80 взята не на глаз. Были привезены напольные весы. Естественно, разом взвесить сома не получилось. Он был разрезан на куски. Только одна голова весила 22 килограмма», - рассказал рыбак местному изданию «КТВ-ЛУЧ».

Рыбак рассказал, что при поимке «гиганта» он использовал квок - устройство, которое при ударе о воду издает звуки, привлекающие этот вид рыб. Издание отмечает, что в Волге вылавливали и больших сомов, чей вес мог достигать 400 килограммов, а длина - пяти метров.

В марте недалеко от Сочи местные рыбки поймали огромную камбалу. Из-за большого веса они подумали, что в сети попалось сразу несколько рыб.