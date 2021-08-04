Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Сызрани поймали сома больше человеческого роста

Алексей Курильченко
16:41 04.08.2021
В Волге поймали гигантского сома длиной 2,5 метра.
В Сызрани поймали сома больше человеческого роста
© Фото: ktv-ray.ru
Читайте нас на:

Сызранские рыбаки поймали в Волге гигантского сома - его длина составляет 2,5 метра. Вес улова составил 80 килограммов.

«Цифра 80 взята не на глаз. Были привезены напольные весы. Естественно, разом взвесить сома не получилось. Он был разрезан на куски. Только одна голова весила 22 килограмма», - рассказал рыбак местному изданию «КТВ-ЛУЧ».

Рыбак рассказал, что при поимке «гиганта» он использовал квок - устройство, которое при ударе о воду издает звуки, привлекающие этот вид рыб. Издание отмечает, что в Волге вылавливали и больших сомов, чей вес мог достигать 400 килограммов, а длина - пяти метров.

В марте недалеко от Сочи местные рыбки поймали огромную камбалу. Из-за большого веса они подумали, что в сети попалось сразу несколько рыб.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:45 Спорт
Путин поздравил российских синхронисток с победой на Олимпиаде
15:02 В стране и мире
Видео
Суд признал законным арест Башкировой, сбившей на машине троих детей в Москве
14:13 В стране и мире
Роскомнадзор выиграл суд у Google по блокировке роликов на YouTube
14:45 Спорт
Российские синхронистки завоевали золото на ОИ-2021 в Токио
03:07 Армия
Шойгу: заболеваемость COVID-19 в ВС РФ почти вдвое ниже, чем в среднем по стране
Популярное
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
Истребитель времен ВОВ с останками пилота обнаружен в озере силами Северного флота
Видео
В Генконсульстве РФ рассказали подробности смертельного ДТП с россиянами в Анталье
«Нужно время»: представитель МакSим сообщила о состоянии певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.