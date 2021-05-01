В Черном море выловили гигантскую камбалу
Рыбаки поймали возле Сочи камбалу весом 18 килограммов.
© Видео: Instagram, barabulka_sochi © Фото: Instagram, barabulka_sochi
Недалеко от Сочи местные рыбки поймали огромную камбалу. Из-за большого веса они подумали, что в сети попалось сразу несколько рыб. Вес добычи составил 18 килограммов.
«Рекорд! Самая крупная в этом сезоне!!!», - написали рыбаки в Instagram.
Ранее шеф-повар ресторана Вячеслав Колотушкин рассказал, что камбала является идеальной рыбой для приготовления на гриле или мангале. Рыбу можно мариновать, резать кусками или готовить целиком, слегка присолив.