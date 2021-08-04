Второй ребенок и парусный спорт: синхронистка Ромашина поделилась планами о завершении карьеры

Самая титулованная действующая спортсменка России, шестикратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала о планах завершить карьеру. Как пояснила спортсменка в интервью журналисту Василию Конову на YouTube-канале KonOff, она задумалась о рождении второго ребенка.

«На самом деле, уже пора, и я это прекрасно понимаю, я это чувствую по своему физическому состоянию <…> И меня же дома ждут. Меня ждут дома муж, ребенок, и я очень хочу второго ребенка. Каким бы ни был сложным этот год, пока я сидела дома в декрете, но все равно очень хочется второго ребенка», - призналась спортсменка.

Также Ромашина рассказала о своем интересе к парусному спорту и даже в шутку допустила вероятность участия в олимпийских соревнованиях по этому виду спорту.

«У меня были такие мысли (смеется). Представляете, я выиграла в синхронном плавании, а потом поехала на Олимпиаду в парусном спорте. Круто же?» - сказала синхронистка.

При этом спортсменка в интервью РИА Новости подчеркнула, что Олимпиада в Токио стала финальной для нее.

«У меня планка - Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я не молода. Физические силы не то, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости неважно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает: "а надо ли вообще куда-то бежать?"» - пояснила синхронистка.

В четверг, 4 августа, Ромашина вместе со Светланой Колесниченко завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в соревновании по синхронному плаванию среди дуэтов, набрав 195,9079 балла.