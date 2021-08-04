Начальник ЗАГСа уточнила правила регистрации брака на «удаленке»

Возможность зарегистрировать брак на дому или в больнице существует в законодательстве уже на протяжении многих лет. Однако приказом Министерства юстиции, изданном в июле, правила регистрации такого брака были изменены и урегулированы. Об этом рассказала начальник Дворца бракосочетания ВДНХ Наталия Шарпар.

«Не Минюст разрешил с августа регистрировать браки на дому, это, возможно, было всегда. Это федеральный закон об актах гражданского состояния от 15 ноября 1996 года, пункт шестой статьи 27. То, что в июле приказом Минюста внесены изменения в административный регламент, просто эта процедура урегулирована этим регламентом. То есть прописана сама процедура:сколько времени занимает, как подается заявление и т. д.», - рассказала Шарпар в эфире радио «Говорит Москва».

Она уточнила, что брак на удаленке можно было заключать при наличии «особых обстоятельств» - при беременности, рождении ребенка или непосредственной угрозе жизни молодоженам. Также Шарпар отметила, что подобные случаи бракосочетания в России все еще остаются единичными.

В России с августа разрешили регистрировать браки на дому, в медицинских и иных учреждениях. Для регистрации брака на дому или в больнице при подаче заявления необходимо указать особые обстоятельства, требующие этого.