В России расширили список мест, где можно зарегистрировать брак

В России разрешили регистрировать браки на дому, в медицинских и иных учреждениях. Соответствующий приказ Минюста РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведение должно вступить в силу с августа 2021 года. Для регистрации брака на дому или в больнице при подаче заявления необходимо указать особые обстоятельства, требующие этого. Какие именно причины могут быть для этого, в документе не уточняется. Работник ЗАГСа при наличии оснований может отказать в регистрации подобного брака.

Как пояснила член Ассоциации юристов России Ольга Митева в интервью «Российской газете», пример особых обстоятельства для заключения барака дома или в больнице содержится в статье 11 Семейного кодекса. По ее словам, это может быть беременность, рождение ребенка или непосредственная угроза жизни одной из сторон.

«При этом перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим, то есть и иные обстоятельства, которые не позволяют заключить брак позже, также могут быть расценены органами ЗАГСа как особые», – пояснила Митева.

Ранее в России отменили обязательные штампы в паспорте о регистрации брака. Без разрешения владельца документа нельзя внести данные о ранее заключенных и расторгнутых браках, а также о его детях.