Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России расширили список мест, где можно зарегистрировать брак

Анна Касаткина
00:42 28.07.2021
С августа заключить брак можно будет на дому или в больнице.
В России расширили список мест, где можно зарегистрировать брак
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

В России разрешили регистрировать браки на дому, в медицинских и иных учреждениях. Соответствующий приказ Минюста РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведение должно вступить в силу с августа 2021 года. Для регистрации брака на дому или в больнице при подаче заявления необходимо указать особые обстоятельства, требующие этого. Какие именно причины могут быть для этого, в документе не уточняется. Работник ЗАГСа при наличии оснований может отказать в регистрации подобного брака.

Как пояснила член Ассоциации юристов России Ольга Митева в интервью «Российской газете», пример особых обстоятельства для заключения барака дома или в больнице содержится в статье 11 Семейного кодекса. По ее словам, это может быть беременность, рождение ребенка или непосредственная угроза жизни одной из сторон.

«При этом перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим, то есть и иные обстоятельства, которые не позволяют заключить брак позже, также могут быть расценены органами ЗАГСа как особые», – пояснила Митева.

Ранее в России отменили обязательные штампы в паспорте о регистрации брака. Без разрешения владельца документа нельзя внести данные о ранее заключенных и расторгнутых браках, а также о его детях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:13 В стране и мире
Террористы выпустили противотанковую ракету по грузовику сирийской армии на севере Алеппо
23:47 В стране и мире
В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
21:52 В стране и мире
В Минздраве РФ анонсировали новые методы по борьбе с курением
19:23 В стране и мире
В Минтруде предложили ввести новый праздник в России
19:58 В стране и мире
Видео
Право «сильного»: почему произошел скандал с особенными детьми на площадке в Петербурге
Популярное
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Видео
Фильм на все времена: как снимали «Офицеров» и на какие жертвы пришлось пойти актерам
Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию
Саакашвили предложил Украине план действий после запуска «Северного потока-2»
Видео
Взрыв крупного метеора над Норвегией попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.