Врач назвал изменение вкусовых пристрастий признаком смертельного заболевания

Тошнота и рвота после приема пищи, ощущение кома в нижнем отделе пищевода и нарушение прохождения еды являются симптомами рака желудка на ранней стадии. Об этом рассказал ассистент кафедры госпитальной хирургии имени В. А. Оппеля СЗГМУ имени И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов.

Как уточнил специалист в беседе с порталом «Доктор Питер», также при онкологии этого типа могут измениться вкусовые пристрастия. Еще одним признаком рака являются желудочные кровотечения. Как подчеркнул медик, в этом случае необходима срочная госпитализация.

«Еще один признак рака желудка — желудочные кровотечения, когда кал становится черным, как деготь. Кровь переваривается вместе с едой и выходит. Это уже тяжелое состояние, когда требуется срочная госпитализация», - пояснил специалист.

Также Топузов назвал одним из настораживающих признаков резкое снижение веса. Потери килограммов при отсутствии причин может косвенно указывать на развитие онкологии.