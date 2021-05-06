Врач оценила риск возникновения рака желудка из-за чая с молоком

Врач-диетолог Анна Белоусова в беседе со «Звездой» оценила опасность чая с молоком для здоровья. Также специалист рассказала, сколько такого напитка можно употребить в день без вреда для желудка.

«Есть гипотеза, что молоко с чаем вызывает рак желудка. Это неправда. Можно употреблять одну чайную чашку этого напитка в день - не больше», - сказала медик.

Также Белоусова рассказала, что кофеин и таурин, которые содержатся в чае, очень резко ухудшают усвоение кальция.

«Когда мы добавляем чай в молоко, мы можем распрощаться с кальцием, который содержится в молоке. С другой стороны, молоко, будучи смешано с чаем как угодно, снижает его дубящие свойства, которые могут плохо сказаться на желудке. Поэтому, если у человека, допустим, какой-то хронический гастрит или язва желудка, то ему рекомендуется молоко с чаем, чтобы смягчить действие чая», - заявила специалист.

Однако диетолог не рекомендует заваривать чай кипящим молоком, потому что данный напиток может вызвать такие проблемы с желудком, как гастрит или язва.