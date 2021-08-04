В Центре крови назвали противопоказания для донорства

Носительство ВИЧ, гепатитов и тяжелые соматические заболевания являются абсолютными противопоказаниями для донорства. Об этом рассказала главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова.

«Абсолютные противопоказания – это при которых человек никогда и ни при каких условиях быть донором не может, - это носительство ВИЧ, гепатитов, тяжелые соматические заболевания, например, пороки сердца, онкологические заболевания», - пояснила специалист в комментарии РИА Новости.

Майорова добавила, что временно запрещено сдавать кровь при респираторных заболеваниях, аллергических состояниях при обострении, легких заболеваниях ЖКТ, а также при нанесении тату и пирсинга.

После перенесения заболеваний ЖКТ перед донорством должно пройти полгода после заболевания, при нанесении тату и пирсинга – год. Как пояснила медик, в этом случае необходимо ждать прохождения инкубационного периода, чтобы исключить заражение какими-либо инфекциями на случай проведения манипуляций с нарушением санитарных норм.

Майорова добавила, что узнать о своих противопоказаниях к донорству можно, заполнив небольшую анкету на сайте департамента здравоохранения.