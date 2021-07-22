Ульяновские десантники сдали кровь для детских лечебных учреждений

Военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения приняли участие в благотворительной акции по добровольной сдаче крови для детских лечебных учреждений, а также плазмы для лечения пациентов с COVID-19 в Ульяновской области.

Всего в акции приняли участие более 150 военнослужащих, лиц гражданского персонала и членов их семей, где каждый доброволец сдал по 450 мл крови, тем самым, проявив свою активную гражданскую позицию, не оставшись в стороне от чужой беды.

Также, участники акции помощи отметили, что каждый из них считает своим долгом помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Всего, десантники соединения пополнили банк крови областной станции переливания крови более чем на 60 литров.