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Ульяновские десантники сдали кровь для детских лечебных учреждений

Анна Берестовая
04:36 22.07.2021
Десантники сдали 60 литров крови в рамках благотворительной акции по помощи детским больницам.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения приняли участие в благотворительной акции по добровольной сдаче крови для детских лечебных учреждений, а также плазмы для лечения пациентов с COVID-19 в Ульяновской области. 

Всего в акции приняли участие более 150 военнослужащих, лиц гражданского персонала и членов их семей, где каждый доброволец сдал по 450 мл крови, тем самым, проявив свою активную гражданскую позицию, не оставшись в стороне от чужой беды. 

Также, участники акции помощи отметили, что каждый из них считает своим долгом помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Всего, десантники соединения пополнили банк крови областной станции переливания крови более чем на 60 литров. 

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