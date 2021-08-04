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У известного растения обнаружили активность против коронавируса

Светлана Иванова
12:07 04.08.2021
Речь идет о черном тмине, в семенах которого содержится тимохинон. Это вещество эффективно против воспалений и инфекции, считают австралийские ученые.
У известного растения обнаружили активность против коронавируса
© Фото: R. Koenig, blickwinkel, Globallookpress
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В семенах растения Nigella Sativa, известного как чернушка посевная, или черный тмин, обнаружили вещество, активное против коронавирусной инфекции. Выдержки из растения можно использовать для создания препаратов против COVID-19. Открытие сделали ученые Технологического университета Сиднея. Об этом говорится в пресс-релизе учебного учреждения.

Речь идет о тимохиноне - активном ингредиенте Nigella Sativa. Как выяснили авторы научной работы в ходе модельных исследований, вещество обладает способностью «прилипать» к белку шипа вируса SARS-CoV-2, в результате в организме не развивается легочная инфекция.

Тимохинон также может облегчить состояние инфицированных пациентов с так называемым цитокиновым штормом, отметил один из авторов исследования, профессор Каниз Фатима Шад.

Эффективность вещества доказали эксперименты на животных. В частности, оно оказывает положительное влияние на иммунную систему, в том числе препятствуя высвобождению провоспалительных химических веществ (интерлейкинов).

При этом Nigella Sativa плохо абсорбируется в желудочно-кишечном тракте, что является главным препятствием для создания препаратов с тимохиноном. Однако нанотехнологии помогут преодолеть этот барьер, считают исследователи.

Ученые обратили внимание, что семена Nigella Sativa исторически применялись как народное средство от многих заболеваний, в том числе воспалений и инфекций.

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