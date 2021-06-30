Комаровский оценил связь тяжелой формы COVID-19 с ожирением

Лишний вес выступает в качестве фактора риска при заражении коронавирусом и может способствовать ряду осложнений заболевания. Об этом на своей странице в Instagram рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, люди с лишними килограммами часто имеют гипертоническую болезнь, даже не подозревая об этом.

«А именно гипертоническая болезнь и лишний вес определенным образом влияют на кровообращение в легочной ткани, на внутригрудное давление. То есть при осложнении коронавирусной инфекции, особенно при цитокиновом шторме, у таких пациентов сердечно-сосудистая система работает очень напряженно, с большим трудом», - объяснил Комаровский.

Врач порекомендовал контролировать артериальное давление, несмотря на то, присутствует ли заражение коронавирусом, и задуматься о снижении веса.

Комаровский также отметил, что есть и некие общие факторы, которые приводят к ожирению и обуславливают тяжелое течение инфекции именно у людей с лишним весом, так как рецепторы, через которые вирус проникает в организм, функционируют у них по-особому.

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