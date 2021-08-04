Дать стихии бой: на борьбу с пожарами в Якутии направили военных инженеров и технику

Инженерная рота Восточного военного округа вылетела из Хабаровска в Якутию для борьбы с пожарами. Армейскую группировку усиливают решением министра обороны Сергея Шойгу. В сводном отряде больше 120 специалистов. В республику их отправили двумя самолетами военно-транспортной авиации Ан-12.

Сейчас в Хабаровске готовят к отправке в Якутию инженерную спецтехнику. Больше 30 единиц военной техники, среди которых тягачи, бульдозеры, экскаваторы и спецоборудование, погрузят на железнодорожную платформу.

Площадь пожаров в Якутии, по данным Авиалесоохраны, составила больше 800 тысяч гектаров. С воздуха очаги тушит армейская авиация. Удушливый дым растянулся на несколько тысяч километров и ощущается даже в городе Новый Уренгой.

Военные летчики помогают тушить огонь и в Оренбургской области - там природным пожарам присвоен максимальный ранг сложности. Режим чрезвычайной ситуации введен в нескольких муниципалитетах. Огонь тушат военно-транспортные самолеты Ил-76. Для возможной эвакуации населения подготовлен пункт временного размещения, рассчитанный на тысячу человек.