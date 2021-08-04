Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Дать стихии бой: на борьбу с пожарами в Якутии направили военных инженеров и технику

Андрей Аркадьев
Максим Низкодубов
13:58 04.08.2021
Больше 30 единиц военной техники, среди которых тягачи, бульдозеры, экскаваторы и спецоборудование, готовится для погрузки на железнодорожную платформу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Инженерная рота Восточного военного округа вылетела из Хабаровска в Якутию для борьбы с пожарами. Армейскую группировку усиливают решением министра обороны Сергея Шойгу. В сводном отряде больше 120 специалистов. В республику их отправили двумя самолетами военно-транспортной авиации Ан-12.

Сейчас в Хабаровске готовят к отправке в Якутию инженерную спецтехнику. Больше 30 единиц военной техники, среди которых тягачи, бульдозеры, экскаваторы и спецоборудование, погрузят на железнодорожную платформу.

Площадь пожаров в Якутии, по данным Авиалесоохраны, составила больше 800 тысяч гектаров. С воздуха очаги тушит армейская авиация. Удушливый дым растянулся на несколько тысяч километров и ощущается даже в городе Новый Уренгой.

Военные летчики помогают тушить огонь и в Оренбургской области - там природным пожарам присвоен максимальный ранг сложности. Режим чрезвычайной ситуации введен в нескольких муниципалитетах. Огонь тушат военно-транспортные самолеты Ил-76. Для возможной эвакуации населения подготовлен пункт временного размещения, рассчитанный на тысячу человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:45 Спорт
Российские синхронистки завоевали золото на ОИ-2021 в Токио
14:13 В стране и мире
Роскомнадзор выиграл суд у Google по блокировке роликов на YouTube
03:07 Армия
Шойгу: заболеваемость COVID-19 в ВС РФ почти вдвое ниже, чем в среднем по стране
13:09 Спорт
Юрий Семин возглавил «Ростов»
13:58 Армия
Видео
Дать стихии бой: на борьбу с пожарами в Якутии направили военных инженеров и технику
Популярное
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
Истребитель времен ВОВ с останками пилота обнаружен в озере силами Северного флота
Видео
В Генконсульстве РФ рассказали подробности смертельного ДТП с россиянами в Анталье
«Нужно время»: представитель МакSим сообщила о состоянии певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.