Инженеры ВВО приступили к переброске личного состава и техники для борьбы с пожарами в Якутии

Военнослужащие отдельной инженерной бригады Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, приступили к погрузке на железнодорожные платформы специальной военной техники для переброски в Республику Саха (Якутия).

Из Хабаровска в Якутию для оказания помощи в стабилизации лесопожарной обстановки будет переброшено до 20 единиц специальной инженерной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, бульдозеры, экскаваторы, автомобильные тягачи.

Переброска в Якутию личного состава сводного отряда инженеров ВВО в количестве около 130 человек будет осуществлена самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Решение об усилении группировки военного ведомства, оказывающей Республике Саха (Якутия) помощь в тушении лесных пожаров, принято Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы региона. Соответствующие указания командующему войсками Восточного военного округа были отданы 3 августа в ходе селекторного совещания с руководящим составом Минобороны России.

Помощь в тушении лесных пожаров в Якутии продолжают оказывать экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с выливными авиационными приборами ВАП-2 и экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-8АМТШ, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5, армейской авиации Восточного военного округа, ранее направленные в охваченный огненной стихией регион в соответствии с решением главы Минобороны России.