Полиция Украины возбудит уголовные дела в отношении угрожавшего взорвать гранату в Киеве

Национальная полиция Украины после попытки бывшего военнослужащего ВСУ взорвать гранату у здания кабинета министров намерена возбудить уголовные дела сразу по четырем статьям. Сообщается, что одной из них будет «Захват заложников».

Как отмечают правоохранители, граната, которую мужчина угрожал взорвать в правительстве Украины, оказалась боевой.

Мужчина, оказавшийся вывшим военнослужащим ВСУ, который воевал в Донбассе, рано утром пришел к зданию кабинета министров и, стоя у двери с боеприпасом в руке, угрожал взорвать его.

Позже стало известно, украинские СМИ сообщили, что мужчина в прошлом был сапером и является ветераном добровольческого батальона «Айдар». После переговоров его удалось задержать спецназовцам, которым помогал друг задержанного.