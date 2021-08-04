В стране и мире СМИ: угрожающего взорвать киевский кабмин мужчину задержали Егор Левин По имеющейся информации, угрожавший подрывом мужчина ранее воевал в Донбассе. © Фото: Полиция Киева, Facebook Читайте нас на: Угрожающего взорвать гранатой киевский кабмин мужчину задержали. Ранее утром он вошел в здание, держа в руке гранату с вынутой, по его словам, чекой. Конкретных требований он никому не предъявлял, просто громко и нецензурно выражал свое недовольство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. По имеющейся информации, угрожавший подрывом мужчина ранее воевал в Донбассе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика