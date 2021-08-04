СМИ: угрожающего взорвать киевский кабмин мужчину задержали
По имеющейся информации, угрожавший подрывом мужчина ранее воевал в Донбассе.
© Фото: Полиция Киева, Facebook
Угрожающего взорвать гранатой киевский кабмин мужчину задержали.
Ранее утром он вошел в здание, держа в руке гранату с вынутой, по его словам, чекой. Конкретных требований он никому не предъявлял, просто громко и нецензурно выражал свое недовольство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
По имеющейся информации, угрожавший подрывом мужчина ранее воевал в Донбассе.