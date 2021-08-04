Россиян предупредили об увеличении смертности от волн жары

Россия одной из первых в мире столкнется с волнами жары, к которым приведет глобальное потепление. Об этом рассказал старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский. Это объясняется климатическим положением страны, которая расположена в умеренных широтах Северного полушария. Специалист уточнил в ходе беседы «Парламентской газете», что волны жары в будущем будут случаться все чаще, приводя к росту смертности из-за теплых ночей.

«Есть разные отметки у медиков, но чаще всего это (ночная температура. - Прим. ред.) плюс 20 градусов и выше, когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть. Причем особенно тяжело это явление будут ощущать в городах», - пояснил Чернокульский.

Эксперт подчеркнул, что особенно тяжело повышение температур будут ощущать в городах, где всегда жарче, чем на природе.

Сотрудник лаборатории теории климата привел в качестве доказательства показатели смертности в 2010 году в России, когда из-за аномально жаркого лета умерли более 55 тысяч россиян. Изнуряющий зной 2010 года вошел в первую десятку самых смертоносных бедствий на Земле за последние 20 лет.

Чернокульский призвал задуматься над «адаптационными мероприятиями», в противном случае смертность от волн жары увеличится.