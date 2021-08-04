Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»

Советский самолет-гигант М-4 (50x47 метров), который натовцы называют Bison, будут ставить на шасси. К настоящему времени собирающееся воздушное судно вполне похоже на самолет: уже есть крылья, хвост и кабина. На следующей неделе М-4 встанет на шасси, вес каждого из них три тонны. Вес самого самолета, который придется поднять для этой операции на три-четыре метра над землей, почти 50 тонн. Работа будет тяжелой и интересной. Планируется использовать одновременно три многотонных крана.

М-4 - первый реактивный тяжелый бомбардировщик, самолет стратегического назначения, представитель дальней авиации, предназначенный нести на себе оружие возмездия. На сегодняшний день это самый крупный экспонат музейного комплекса УГМК (музей военной и автомобильной техники в Верхней Пышме).

Размах крыльев составляет полсотни метров, эти параметры практически в два раза больше, чем у Ту – 134. При этом габариты, по словам летчиков, не мешали машине быть довольно легкой в управлении. когда она в подвешенном состоянии 40 тонную махину можно качнуть одной рукой.))

Вес М-4 без шасси составляет 40 тонн, а в полном комплекте с бомбами самолет весил больше 70. Из-за внушительных размеров по классификации НАТО получил прозвище «Бизон».

М – 4 является детищем конструкторского бюро М. Мясищева. В 1950-х стал первым советским реактивным стратегическим бомбардировщиком. Доставить оружие возмездия «Бизон» мог на дальность до 10 тысяч километров.

Как рассказал директор музейного комплекса УГМК Виктор Севостьянов, всего было создано всего около 30 машин. Самолет выполнял специальные задачи как стратегический бомбардировщик, а представлен был советскому руководству совместно с Ту-95.

В 1990-е годы все «Бизоны» пошли под нож. Этот самолет, служивший когда-то топливозаправщиком, нашли в Подмосковье в плачевном состоянии, распиленным почти на 20 кусков.

«Те, кто его разбирал, были люди хорошие, но устали и применили болгарку, а это, как живого человека разрезать: собрать потом сложно. Он (самолет – прим. ред.) был ржавый, валялся на Земле - вырос мох, а это для самолета совсем плохо», - пояснил инженер сборочной площадки Олег Лейко.

Мох, ржавчину, краску содрали, как старую кожу. Монтажные работы такого объема и специфики здесь называют уникальными. Сегодня М-4 подняли в воздух и приземлили, как и положено на шасси, отдав дань уважения конструкторам, летчикам и самолету. Привести «Бизон» во всю красу в музее планируют ко дню Российских ВВС – к 12 августа.