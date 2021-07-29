Стратегические ракетоносцы Ту-95 провели дозаправку в небесах над Амурской областью
Высота, на которой выполняется этот сложнейший элемент, - более пяти с половиной тысяч метров, а скорость превышает показатели в 550 километров в час.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Один из самых сложных элементов летной подготовки - дозаправку в воздухе - выполняют экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС в Амурской области.
Летчики проводят дозаправку на высоте более пяти с половиной тысяч метров, на скорости свыше 550 километров в час.
Экипажи «стратегов» также отрабатывают групповые полеты строем. К учениям привлекают руководящий состав авиационного полка и эскадрилий.