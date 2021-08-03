Антонов заявил, что Госдеп вводит в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий РФ и США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американская сторона вводит в заблуждение СМИ относительно условий работы диппредставительств России и США. Об этом он заявил, комментируя высказывания главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о требовании России для посольства Соединенных Штатов более не нанимать на работу местный персонал.

«Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера», - приводит заявление Антонова российское посольство на своей странице в Facebook.

Дипломат также отметил, что РФ за последние дни выдала 22 визы сотрудникам посольства США в Москве, но в ответ получила только продление визы советника-посланника.

Ранее Анатолий Антонов призвал страны к разбору завалов в отношениях. По его словам, Москве и Вашингтону необходимо разобрать накопившиеся завалы в двусторонних отношениях для предотвращения движения в пучину кризиса.