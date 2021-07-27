Посол России в США Антонов призвал страны к разбору завалов в отношениях

Москве и Вашингтону необходимо разобрать накопившиеся завалы в двусторонних отношениях для предотвращения движения в пучину кризиса. Такую оценку дал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе церемонии 26-го ежегодного заседания российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП).

«Не секрет, что двусторонние отношения переживают непростой период. Накопились колоссальные завалы проблем, без решения которых невозможно остановить движение в пучину еще большего кризиса», - приводит РИА Новости слова посла.

С его слов, двусторонний саммит глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве был направлен на то, чтобы переломить негативную тенденцию и приступить к выстраиванию диалога между двумя столицами.

«Переговоры проходили в принципиальном ключе. Лидеры двух стран затронули практически все ключевые двусторонние вопросы. Достигнутые понимания или, как назвал их Путин, "зарницы доверия" - та основа, от которой мы отталкиваемся сегодня в работе по стратегической стабильности, кибербезопасности, проблеме дипломатического присутствия, ситуации с заключенными, Арктике, климату и экономике», - заключил Анатолий Антонов.

В текущих условиях посол указал на важность обмена опытом между Россией и США в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Посол России Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня после длительного отсутствия, которое было вызвано кризисом в отношениях двух стран.