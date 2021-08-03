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Пострадавший рассказал подробности смертельной аварии с туравтобусом в Анталье

Анна Берестовая
06:20 03.08.2021
Пострадавший раскрыл подробности смертельной аварии с туравтобусом в Анталье.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: necdetsaydam Instagram
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Один из пострадавших в автобусной аварии в турецкой Анталье россиян Сергей Кремнев рассказал, что именно произошло с транспортом в момент ДТП. По словам мужчины, проблемы с машиной начались еще до злополучного инцидента.

«Мы выезжали из отеля. Уже был обратный трансфер в аэропорт в Анталью. По дороге забрали всех туристов и когда забирали последних отъезжающих... у автобуса произошли какие-то проблемы колесом», - указал Кремнев.

Как объяснил Сергей, водитель автобуса около пяти-семи минут повозился с ремонтом колеса, после чего продолжил путь. Хотя времени процесс почти не занял, он сопровождался определенным специфическим запахом.

«Как говорили люди, это была проблема с тормозными колодками: то ли загорелись, то ли перегрелись. И он [водитель] поливал их водой», - уточнил пассажир.

После недолгой заминки с колесом, автобус двинулся в сторону аэропорта. В какой-то момент во время езды машина потеряла управление и вылетела на встречку.

«При этом основная часть пассажиров спали и не осознавали ситуацию. Я лично все увидел и понял от первого шума. Когда открыл глаза, увидел, что автобус выезжает на разделительную полосу и несется в столб», - описал Кремнев.

Пострадавший рассказал, что после этого транспорт с людьми в салоне «перепрыгнул» разделительную полосу, снес оградительные отбойники и, ударившись в столб, перевернулся и завалился на правый бок.

«И уже скользящим «планированием» мы вылезли на встречную полосу. Часть пассажиров, на которых упал автобус, были зажаты», - добавил мужчина.

Сергей уточнил, что, насколько ему известно, пострадавших развезли по двум больницам. В частности, его семья после происшествия оказалась разделена. Часть людей отправили в одно медучреждение вместе с Сергеем, а остальные были доставлены в другую больницу города.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли три человека. 

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