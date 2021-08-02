В Минздраве РФ назвали число жертв ДТП с туравтобусом в Анталье

В результате ДТП с участием туристического автобуса в турецкой Анталье погибли трое россиян, двое человек находятся в реанимации, еще пять - в тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

«На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще два человека - в реанимации. Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что туристическая компания «Интурист» готова предоставить авиабилеты для родственников пострадавших при ДТП в турецкой Анталье. Также компания открыла горячую линию.