Завершены заводские ходовые испытания новейшей подлодки «Магадан»
Окончены заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан».
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Завершены заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан», построенной на Санкт-Петербургском предприятии АО «Адмиралтейские верфи» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации). Экипаж подводной лодки и сдаточная команда «Адмиралтейских верфей» успешно справились с задачей. Об этом доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании, где рассматривались вопросы подводного кораблестроения.