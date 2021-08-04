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Завершены заводские ходовые испытания новейшей подлодки «Магадан»

Анна Берестовая
00:00 04.08.2021
Окончены заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан».
Завершены заводские ходовые испытания новейшей подлодки «Магадан»
© Фото: Минобороны РФ
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Завершены заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан», построенной на Санкт-Петербургском предприятии АО «Адмиралтейские верфи» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации). Экипаж подводной лодки и сдаточная команда «Адмиралтейских верфей» успешно справились с задачей. Об этом доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании, где рассматривались вопросы подводного кораблестроения.

© Минобороны РФ

Морская часть заводских ходовых испытаний ДЭПЛ «Магадан» была проведена в два этапа в морских полигонах Балтийского флота. На первом этапе были выполнены задачи вывески и кренования, проведены измерения уровня шума, замеры магнитных полей корабля. На втором этапе испытаний в полигонах подводная лодка прошла скоростные, маневренные и глубоководные испытания.

© Минобороны РФ

Проверено функционирование гидроакустического комплекса, комплексов радиолокации и связи, энергетической установки и систем обеспечения жизнедеятельности подводной лодки. ДЭПЛ «Магадан» успешно выполнила все запланированные погружения, в том числе глубоководные. Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническими характеристиками.

© Минобороны РФ

ДЭПЛ «Магадан» – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота. Спущена на воду 26 марта текущего года в высокой (91%) степени готовности. Подводная лодка была заложена 1 ноября 2019 года. Планируется, что в ноябре 2021 года приказом главкома ВМФ подлодка будет принята в состав Военно-Морского Флота России.

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