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Новейшая подлодка «Магадан» вышла на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря

Алексей Курильченко
18:34 27.06.2021
В акватории Балтийского моря вышла на заводские испытания новая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3.
Новейшая подлодка «Магадан» вышла на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря
© Фото: Минобороны РФ
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Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний. Испытания систем  и оборудования экипаж подводной лодки проводит совместно со сдаточной командой предприятия «Адмиралтейские верфи», который входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

© Минобороны РФ

Планируется, что заводские ходовые испытания «Магадана» продлятся 20 дней. О готовности к началу заводских ходовых испытаний накануне выхода подводной лодки в море было доложено Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову.

Ранее, в ходе этапа швартовных испытаний  специалисты подразделений и подрядных организаций проверили большую часть навигационной системы корабля, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения. 

«Магадан» – третья подводная лодка серии, строящейся на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота РФ, спущена на воду 26 марта 2021 года в высокой, 91%, степени готовности. 

© Минобороны РФ

В настоящее время производится  стыковка секций корпуса четвертой подводной лодки тихоокеанской серии «Уфа», осуществляется сварка прочного корпуса.

Строительство серии подводных лодок для Тихоокеанского флота идет в соответствии с контрактными обязательствами. Третья лодка серии «Магадан» будет передана в состав ВМФ РФ в ноябре текущего года, до конца 2021 года запланирован спуск на воду четвертой подводной лодки«Уфа».

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года. Первая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» передана ВМФ РФ в 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота в 24 октября 2020 года.

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