Новейшая подлодка «Магадан» вышла на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря

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В настоящее время производится стыковка секций корпуса четвертой подводной лодки тихоокеанской серии «Уфа», осуществляется сварка прочного корпуса.

Строительство серии подводных лодок для Тихоокеанского флота идет в соответствии с контрактными обязательствами. Третья лодка серии «Магадан» будет передана в состав ВМФ РФ в ноябре текущего года, до конца 2021 года запланирован спуск на воду четвертой подводной лодки«Уфа».

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года. Первая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» передана ВМФ РФ в 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота в 24 октября 2020 года.