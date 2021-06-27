Новейшая подлодка «Магадан» вышла на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря
В акватории Балтийского моря вышла на заводские испытания новая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3.
© Фото: Минобороны РФ
Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний. Испытания систем и оборудования экипаж подводной лодки проводит совместно со сдаточной командой предприятия «Адмиралтейские верфи», который входит в Объединенную судостроительную корпорацию.
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