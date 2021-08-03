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В Тверской области из-за урагана повреждены 65 домов

Анна Берестовая
02:30 03.08.2021
Почти 70 домов пострадали от урагана в Тверской области.
© Видео: МЧС РФ © Фото: mchs.gov.ru
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В городе Андреаполь Тверской области 65 домов оказались повреждены из-за урагана. Причиной разрушений в основном стало падение деревьев на жилые здания и дороги. Как сообщается, порывы ветра местами достигали 25 метров в секунду.

В пострадавших домах отмечается повреждение окон и кровли, а также в ряде случаев нарушение электроснабжения. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

Всего в регионе из-за непогоды рухнули 90 деревьев. Кроме того, еще пять человек получили травмы в Осташковском городском округе. Об этом сообщает МЧС РФ. По данным прессы в Тверской области из-за падений деревьев погибли три человека.

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