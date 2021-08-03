Захарова: Россия никогда не бросит Донецк и Луганск

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не бросит жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом она заявила на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Захарова подчеркнула, что Россия поддерживала ДНР и ЛНР на протяжении всех лет их существования.

«Я единственно могу повторить слова руководства нашей страны, что ни Донецк, ни Луганск Россия никогда не бросит. И речь идет в первую очередь о людях, которых будут поддерживать, и поддержка эта не останавливалась ни на минуту, еще раз подчеркну, ни на минуту за все эти годы», - цитирует ТАСС слова Захаровой.

При этом обвинения в том, что Россия якобы сделала недостаточно для помощи жителя республик, дипломат считает необоснованными. По словам Захаровой, было сделано много «и политически, и экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески». При этом российская сторона не остановится на сделанном и продолжит поддержку ДНР и ЛНР.

Ранее Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива ле Дриана о том, что популярность неонацизма на Украине не превышает среднюю по Европе. Дипломата «шокировали» слова французского министра.