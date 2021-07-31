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Захарова раскритиковала слова главы МИД Франции о неонацизме на Украине

Олеся Степакова
16:32 31.07.2021
Слова Жан-Ива ле Дриана о том, что популярность неонацизма на Украине не превышает среднюю по Европе, вызывают вопросы, отметила российский дипломат.
Захарова раскритиковала слова главы МИД Франции о неонацизме на Украине
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива ле Дриана о том, что популярность неонацизма на Украине не превышает среднюю по Европе, а антисемитские акции на Украине происходят «реже, чем в Европе». Об этом дипломат написала сегодня в своем Telegram-канале.

«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон "Азов"* (организация, запрещенная на территории РФ) давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже - нет. В принципе, ответ французского МИД, скорее, должен возмутить местных законодателей, чем успокоить. Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом, это в порядке вещей: все в Европе так делают», – прокомментировала она ответ главы МИД Франции на запрос французского сенатора Натали Гуле о ситуации с распространением нацистской идеологии на Украине.

В этой ситуации, по словам Захаровой, возникают вопросы, но не к Киеву, а «к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой». По мнению дипломата, вопросы относительно оценки подобной ситуации необходимо задавать на уровне международных организациях, например, в ОБСЕ.

Кроме того, Захарова ответила на высказывание ле Дриана о том, что демократический приход к власти президента  Зеленского служит доказательством того,  на Украине нет неонацизма.

«Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем», – отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее в интервью ТАСС зампредседателя комиссии по вопросам конституции и законодательства Франции Натали Гуле после посещения Киева сообщила, что активность неонацистских сил на Украине «не может не вызывать озабоченности».

*Батальон «Азов» – террористическая организация, деятельность которой  запрещена на территории Российской Федерации.

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