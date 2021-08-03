Минздрав РФ: необходимости в срочной эвакуации пострадавших при ДТП в Турции нет
В Минздраве России заявили об отсутствии необходимости срочно эвакуировать пострадавших при ДТП в Анталье туристов.
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Пострадавшие при ДТП в турецкой Анталье россияне находятся под наблюдением медиков, необходимости в их срочной эвакуации в РФ нет. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства здравоохранения.
«Необходимости в срочной эвакуации пострадавших на территорию России нет. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее в Ростуризме сообщили о транспортировке двух пострадавших в ДТП в Турции россиян в госпиталь в Анталье. Там им окажут более квалифицированную медицинскую помощь, позже туда доставят еще двух человек.