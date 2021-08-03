Минздрав РФ: необходимости в срочной эвакуации пострадавших при ДТП в Турции нет

Пострадавшие при ДТП в турецкой Анталье россияне находятся под наблюдением медиков, необходимости в их срочной эвакуации в РФ нет. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства здравоохранения.

«Необходимости в срочной эвакуации пострадавших на территорию России нет. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее в Ростуризме сообщили о транспортировке двух пострадавших в ДТП в Турции россиян в госпиталь в Анталье. Там им окажут более квалифицированную медицинскую помощь, позже туда доставят еще двух человек.