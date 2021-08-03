МЧС присвоило лесному пожару под Оренбургом максимальный ранг сложности

Сложность природного пожара в Оренбургской области повышена до третьего ранга - это максимальное значение для региона. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В настоящее время продолжается борьба с ландшафтными пожарами на территории дачного массива в Оренбурге и возгораниями сухой травы, валежника, лесонасаждений в Оренбургском районе вблизи села им. 9 Января Оренбургского района. В 20.44 мск ранг пожара повысили до третьего», - цитирует ТАСС сообщение службы.

Ранее для тушения природных пожаров в Протопоповской роще Оренбурга вылетели два военно-транспортных самолета Ил-76. Они будут сбрасывать воду на горящий лес.