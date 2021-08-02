Два военных Ил-76 вылетели на помощь в тушении пожара в Оренбуржье

Два военно-транспортных самолета Ил-76 вылетели с аэродромов Тверской и Псковской областей тушить природные пожары в Протопоповской роще Оренбурга. Они будут сбрасывать воду на горящий лес.

При необходимости самолеты выполнят несколько вылетов, сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.

Пожар в СНТ «Урал» начался накануне, 1 августа. В его тушении участвуют 188 спасателей и 74 единицы техники, в том числе вертолет. Никто не пострадал, людей эвакуируют подальше от места происшествия.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил задействовать самолеты Ил-76 для тушения пожаров в Оренбургской области.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.