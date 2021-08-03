СМИ: полицейский скончался после стрельбы у Пентагона

В результате стрельбы возле Пентагона в США погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На данный момент не установлены все детали произошедшего. Телеканал отмечает, что позже представитель охраны Пентагона выступит с заявлением и предоставит больше информации об инциденте.

Ранее служба охраны американского минобороны сообщила, что вновь открыла доступ к Пентагону после сообщений о стрельбе возле здания. Тем не менее, территория, где произошла стрельба, все еще является местом преступления.