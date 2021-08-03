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Охрана Пентагона сообщила об устранении угрозы на месте произошедшей стрельбы

Алексей Курильченко
19:46 03.08.2021
В США устранена угроза на месте стрельбы возле Пентагона.
Охрана Пентагона сообщила об устранении угрозы на месте произошедшей стрельбы
© Фото: pixabay.com
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Служба охраны американского минобороны сообщила, что вновь открыла доступ к Пентагону после сообщений о стрельбе возле здания. Тем не менее, территория, где произошла стрельба, все еще является местом преступления.

«Место происшествия в безопасности, но все еще остается активным местом преступления», - сообщается в Twitter службы охраны.

По данным газеты Politico, стрелка обезвредил один из сотрудников охраны. Отмечается, что злоумышленнику не удалось попасть в Пентагон. Также СМИ сообщают о трех пострадавших в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы Пентагон был закрыт на вход и выход. Людей попросили избегать место происшествия.

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