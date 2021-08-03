Помощь природе: кадры тушения пожара под Оренбургом самолетами ВТА Ил-76

За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили шесть вылетов, сбросив более 250 тонн воды для тушения природного пожара вблизи города Оренбург.

После выполнения полета самолеты вернулись на военный аэродром под Оренбургом для заправки авиационной техники водой и подготовки к повторному вылету.

По решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, для оказания помощи в тушении пожаров в Оренбургской области выделены самолеты военно-транспортной авиации (ВТА).

Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара в Оренбургской области, оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), емкостью 42 тонны, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.