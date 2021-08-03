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МВД опубликовало видео задержания выстрелившего в полицейского мужчины в Краснодаре

Алексей Курильченко
20:41 03.08.2021
Сотрудники МВД Краснодара задержали мужчину, который выстрелил в полицейского при попытке задержания.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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Сотрудники МВД провели операцию по задержанию мужчины, который подозревается в нападении на полицейского. Инцидент произошел при попытке задержания мужчины - при нем выявили сверток с наркотиками. Он выстрелил в правоохранителя из травматического оружия и скрылся.

«Через некоторое время полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю при силовой поддержке спецподразделения регионального главка задержали по месту проживания 29-летнего местного жителя. Заметив правоохранителей, мужчина причинил себе членовредительство, чтобы избежать дачи показаний», - говорится в сообщении на сайте регионального МВД.

На данный момент подозреваемого доставили в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что ранее мужчина был судим за нападение на сотрудника ГИБДД.

Ранее в Красноярске следователи задержали более 20 человек, которые были участниками незаконной организации, проводившей азартные игры. Первых участников задержали в октябре 2020 года.

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