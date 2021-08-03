Бастрыкин взял на контроль дело о пропаже девочки в Тюмени

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства расследование дела о пропаже девочки в Тюмени. По данным следствия, ребенок ушел из дома 30 июня и не вернулся.

«Александр Бастрыкин поручил тщательно проработать все версии произошедшего, обеспечить дальнейшее проведение поисковых мероприятий. Поручения в части криминалистического сопровождения даны Главному управлению криминалистики Следственного комитета России, сотрудники которого продолжают работать со следователями в регионе. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал видео с места проведения следственных действий по делу о похищении 12-летней девочки в Бийском районе Алтайского края. На кадрах предположительно показано место, где 40-летний похититель удерживал ребенка.