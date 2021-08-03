Дело о похищении ребенка под Бийском: СК опубликовал видео с возможного места преступления

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места проведения следственных действий по делу о похищении 12-летней девочки в Бийском районе Алтайского края. На кадрах предположительно показано место, где 40-летний похититель удерживал ребенка.

На кадрах видно старое деревянное строение и садовый участок. По версии следствия, мужчина удерживал ребенка в подвале своего дома. На данный момент он объявлен в федеральный розыск.

Ранее следователи заочно предъявили обвинение 40-летнему жителю Бийского района по факту похищения человека. По данным следствия, он захватил девочку 31 июля.