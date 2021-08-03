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ФСБ: высланный из РФ консул Эстонии пытался получить сведения о планах России в Арктике

Алексей Курильченко
19:09 03.08.2021
В ФСБ раскрыли подробности задержания консула Эстонии Марта Лятте.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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По данным Федеральной службы безопасности, высланный в июле консул Эстонии в России Март Лятте пытался получить закрытые данные, связанные с планами России в Арктике. Закрытую информацию он собирался получить у гражданина России.

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер», - говорится в сообщении службы.

Лятте был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в Санкт-Петербурге в начале июля. В его отношении приняты меры в соответствии с нормами международного права.

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