ФСБ: высланный из РФ консул Эстонии пытался получить сведения о планах России в Арктике

По данным Федеральной службы безопасности, высланный в июле консул Эстонии в России Март Лятте пытался получить закрытые данные, связанные с планами России в Арктике. Закрытую информацию он собирался получить у гражданина России.

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер», - говорится в сообщении службы.

Лятте был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в Санкт-Петербурге в начале июля. В его отношении приняты меры в соответствии с нормами международного права.