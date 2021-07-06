В ФСБ РФ прокомментировали задержание эстонского консула

Консул Эстонии Март Лятте был задержан сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ в Санкт-Петербурге с поличным при попытке получить материалы закрытого характера из рук гражданина России. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул Генерального консульства Эстонской Республики в г. Санкт-Петербурге Март Лятте», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в отношении Лятте будут применены меры в соответствии с нормами международного права. О мерах, примененных в отношении россиянина, передавшего материалы, не сообщается.