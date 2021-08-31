Лавина накрыла альпинистов в Северной Осетии

На горе Казбек в Северной Осетии произошел сход лавины на высоте 4 000 метров. В этот момент со стороны Грузии на гору проводили восхождение альпинисты. По данным СМИ, есть пострадавшие.

Как сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС Северной Осетии, работу с пострадавшими осуществляют грузинские спасатели. По данным российской службы, группа состояла из украинских туристов. Пострадало три человека - среди них девушка с переломом ноги.

Ранее в Кабардино-Балкарии туристы попали под камнепад. Они были эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.