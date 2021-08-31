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Лавина накрыла альпинистов в Северной Осетии

Алексей Курильченко
10:05 31.08.2021
Альпинисты пострадали при сходе лавины в Северной Осетии.
Лавина накрыла альпинистов в Северной Осетии
© Фото: Владимир Иванов, РИА Новости
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На горе Казбек в Северной Осетии произошел сход лавины на высоте 4 000 метров. В этот момент со стороны Грузии на гору проводили восхождение альпинисты. По данным СМИ, есть пострадавшие.

Как сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС Северной Осетии, работу с пострадавшими осуществляют грузинские спасатели. По данным российской службы, группа состояла из украинских туристов. Пострадало три человека - среди них девушка с переломом ноги.

Ранее в Кабардино-Балкарии туристы попали под камнепад. Они были эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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